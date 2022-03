Il GameCube portatile diventa realtà: un modder l'ha creato davvero

Il GameCube portatile è diventato realtà: un modder l'ha creato per davvero, concretizzando così le fantasie innescate da un fake spuntato ormai diversi anni fa e regalandosi un handheld davvero esclusivo.

GingerOfOz, che non è nuovo a questo tipo di progetti, ha documentato l'intero processo di lavorazione nel video che trovate qui sotto, spiegando che sotto la scocca c'è l'hardware di un Wii e ciò garantisce la piena compatibilità con la ludoteca di GameCube.

Naturalmente l'handheld non include un lettore disco nella parte inferiore come il fake e si limita dunque a supportare giochi in formato digitale, ma il risultato finale è ugualmente notevole. Giudicate voi:

Proprio la parte in cui l'autore si trova a dover rinunciare a inserire un vero lettore disco nel GameCube portatile risulta davvero divertente, ma non c'era proprio storia: il solo modulo avrebbe richiesto più spazio del case, e così si è preferito creare un semplice slot per inserire i mini DVD.

La console ha attualmente qualche problema con l'autonomia, viste le batterie di dimensioni ridotte, ma in linea di massima il progetto può dirsi riuscito. Chissà se Nintendo penserà mai a creare qualcosa di simile...