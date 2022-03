Perfect Dark, il game director Dan Neuburger ha lasciato il team di sviluppo

Perfect Dark ha perso un pezzo importante: il game director del gioco, Dan Neuburger, ha lasciato il team di sviluppo che sta lavorando al progetto, The Initiative: a rivelarlo è il suo curriculum su LinkedIn.

Annunciato alla fine del 2020, Perfect Dark è il reboot per PC e Xbox Series X|S dell'iconico sparatutto a base stealth realizzato da Rare oltre vent'anni fa e pubblicato su Nintendo 64. Secondo alcune voci, il primo gameplay verrà mostrato all'E3 2022.

L'addio di Neuburger avrà un impatto significativo sui lavori? Non è dato saperlo, ma parliamo di una persona estremamente capace, che non a caso in passato ha rivestito il ruolo di game director anche per la serie Tomb Raider presso Crystal Dynamics.

Non si tratta peraltro del primo sviluppatore che abbandona il progetto: prima del game director abbiamo assistito all'uscita del design director Drew Murray, che ha lasciato The Initiative per motivi personali per poi tornare in Insomniac Games.

Per fortuna l'attuale squadra al lavoro su Perfect Dark può ancora contare su elementi di grande valore, supportati peraltro anche dalla già citata Crystal Dynamics: i fan della serie possono probabilmente stare tranquilli.