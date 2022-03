Elden Ring: fan ha creato un'applicazione iOS per aiutare a tenere traccia delle missioni

Un fan di Elden Ring ha sviluppato un'applicazione per sistemi iOS, mirata a tenere traccia della quest del gioco, così da abbattere una delle più grosse barriere dello stesso in termini di accessibilità. In effetti non è facile ricordarsi a mente tutti gli obiettivi da perseguire in Elden Ring, visto che sono tanti e sparpagliati per tutta l'enorme mappa.

L'applicazione si chiama Shattered Ring ed è stata creata da Dachary Carey. Costa 2,99 dollari e pare stia avendo un grande successo, visto che è prima nella categoria "Intrattenimento". Evidentemente in molti sentono l'esigenza di avere un aiuto per affrontare l'impegnativo titolo di FromSoftware.

Il sito ufficiale di Shattered Ring descrive l'applicazione come "il task tracker di Elden Ring cui non sapevi di avere bisogno." In termini pratici, il software si occupa di tenere traccia della posizione dei PNG più importanti, dei luoghi più rilevanti e delle missioni da svolgere.

Quindi basta prendere appunti a mano e viva la tecnologia che viene in nostro soccorso. Shattered Ring consente anche di tenere traccia di più partite contemporaneamente ed è utilizzabile con altri giochi di ruolo.

In un'intervista rilasciata a VGC, Carey ha dichiarato di non essere un programmatore, ma di aver voluto risolvere quello che considera un grosso problema di accessibilità, soprattutto per un giocatore non proprio esperto come lui. In effetti chi non ha una buona memoria troverà la sua applicazione essenziale.