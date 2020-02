Gamestop, guadagna 796 dollari e una Xbox One X sfruttando le offerte della catena

Un ragazzo americano ha sfruttato le aggressive politiche di prezzo di Gamestop per guadagnare 796 dollari e una Xbox One X.



L'incredibile vicenda è successa negli USA, paese dove spesso la catena di GameStop viene presa di mira, come nel caso di un ragazzo che ha rubato giochi, console e gadget per 130mila dollari. Negli States la diffusione della catena e gli spazi dilatati consentono di avere regimi di prezzi e di sconti molto diversi da punto vendita a punto vendita. Per questo motivo ogni tanto si creano dei buchi di sistema che alcuni giocatori sfruttano per portare a casa qualche soldo.



Come nel caso dell'utente Reddit Steid55. Il ragazzo, infatti, ha approfittato dell'offerta di un GameStop che ha messo in vendita delle Xbox One X a 199 dollari l'una. Un prezzo molto aggressivo, tanto che Steid55 ne ha comprate ben 9. Solo che al posto di organizzare un LAN party il giovane si è diretto verso un altro negozio dove ha restituito 8 console per 275 dollari l'una.



In questo modo il ragazzo ha potuto guadagnare in poche ore 796 dollari in buoni regalo GameStop e una Xbox One X. Decisamente un bel bottino per qualche ora passata in macchina. Forse è anche per questo genere di buchi che la compagnia non se la passa benissimo e le sue azioni sono di nuovo in crollo.



Vi sono mai capitate delle occasioni simili?