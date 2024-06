GameStop ha annunciato i vantaggi e le offerte di giugno per i membri del GS Pro Club, la piattaforma in abbonamento che per soli 16,99€ l'anno consente ai clienti della celebre catena di accedere a un gran numero di interessanti promozioni.

Fra queste ci sono il 5% di sconto su giochi, accessori e merchandise, l'extravalutazione del 30% sull'usato, l'accesso anticipato alle Limited Edition disponibili in esclusiva per GameStop e la spedizione gratuita per ordini superiori a 30€.

Non è finita qui: i membri del GS Pro Club possono anche contare su di un customer service dedicato, ottenere il VIP Pass per gli eventi esclusivi, accedere al Premium Pass a un prezzo speciale, ricevere un regalo per il proprio compleanno ed entrare a far parte del Gruppo Facebook ufficiale.