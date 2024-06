La data di uscita di Clockwork Revolution emersa online è corretta? Il team di Xbox risponde con un meme

Recentemente, un annuncio su IMDB ha suggerito che Clockwork Revolution di inXile potrebbe essere pubblicato nel 2025. Questo è quanto è stata riportato da un annuncio condiviso da un doppiatore al lavoro su diversi videogiochi in uscita. La lista indicava una serie di date di pubblicazione e nomi in codice dei giochi. Non vi era però la conferma che quanto indicato fosse corretto e ora infatti pare arrivare una smentita.

Gli sviluppatori di Clockwork Revolution hanno apparentemente preso in giro queste voci di corridoio legate alla data di pubblicazione del gioco.