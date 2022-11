GameStop: il sito della catena sta mostrando i dati personali dei clienti, stando alle segnalazioni

Stando a molteplici segnalazioni sui social a quanto pare il sito di GameStop sta mostrando erroneamente le informazioni personali dei clienti, indirizzo e numero di telefono inclusi, a causa di un errore tecnico. Nello specifico, pare che ricaricando più volte la pagina di un proprio ordine vengano visualizzate casualmente le informazioni di altri clienti.

Come fa notare VGC, non è chiaro se in questo modo dei malintenzionati potrebbero carpire i numeri completi delle carte di credito, considerando che nell'esempio qui sotto vengono oscurati, o quanto sia diffuso il problema a livello mondiale (per il momento non ci sono segnalazioni in Italia)

Chiaramente è una falla che i tecnici dell'azienda dovrebbero risolvere quanto prima, anche perché pare che chi è affetto da questa sorta di bug non riesca neppure a cambiare la password del suo account, aumentando ulteriormente i rischi.

"Ogni volta che aggiorno il sito posso vedere il nome, il numero di telefono, l'indirizzo, la cronologia di acquisiti di qualcun altro... è un ciclo di 4 o 5 persone", afferma un utente su Reddit. "Questo è molto preoccupante, non possono nemmeno cambiare la password."

"Un mio amico è stato in grado di visualizzare un numero completo di carta di credito facendo clic su una carta, ma il sito si è ricaricato rapidamente dopo. Non ha avuto abbastanza tempo per vedere tutto", ha aggiunto un altro redditor.

""Il sito Web di GameStop stava andando fuori di testa e continuava a farmi saltare tra un paio di dozzine di profili diversi. Il nome nella parte superiore dello schermo, gli articoli nel carrello e i punti Pro Rewards continuava a cambiare. Pensavo di essere stato hackerato, ma l'app GS sembra essere stabile", ha detto un altro utente su Twitter.

Ribadiamo che al momento pare che non ci siano problemi con il portale italiano di GameStop (perlomeno stando ai nostri test, se a voi è capitato segnalatecelo nei commenti). In caso di novità a tal proposito vi terremo aggiornati.