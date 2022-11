FIFA 23 vince il Black Friday 2022 in UK, Pokémon Scarlatto e Violetto perdono il 64%

FIFA 23 è stato il vincitore del Black Friday 2022 in UK: le vendite del gioco di calcio prodotto da Electronic Arts sono aumentate del 95% su base settimanale, a testimonianza di come si sia mosso bene nelle giornate di offerta.

Calano invece i numeri di Pokémon Scarlatto e Violetto, capace di vendere oltre 10 milioni di copie al lancio: le due edizioni dell'esclusiva Nintendo perdono il 64% nella seconda settimana, ma considerando i risultati record dell'esordio va benissimo così.

Christopher Dring, giornalista presso GamesIndustry, ha confrontato questi dati con la seconda settimana di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, che erano andati meglio (-58%), nonché con quella di Leggende Pokémon: Arceus, che è andato peggio (-72%). L'ultimo episodio rientra insomma in un range del tutto normale.

Per quanto riguarda gli altri giochi del momento, Sonic Frontiers ha goduto durante il Black Friday di un boost pari al 203% grazie alle offerte, mentre i nuovi bundle con Nintendo Switch hanno spinto le vendite di Mario Kart 8 Deluxe del 226%.

Dring sottolinea che è stata una settimana di offerte meno brillante rispetto al passato per quanto concerne il software, ma i titoli per Switch hanno registrato tutti ottimi numeri: vedremo la classifica completa non appena i dati saranno pronti.