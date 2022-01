GameStop Winter Promo: 2 giochi e il meno caro costa 5 euro, o il 20% di sconto su giochi nuovi e usati

È partita la Winter Promo di GameStop. Si tratta di una serie di promozioni pensate sia per coloro che amano frequentare i negozi della catena, sia per coloro che amano fare shopping online. Dal 6 gennaio al 16 febbraio nei punti vendita comprando 2 giochi il meno caro costerà 5 euro, ma non solo. Online c'è il 20% di sconto su una selezione di giochi e accessori nuovi e usati.

Innanzitutto a questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli della promozione.

Un punto vendita GameStop

Come dicevamo, le promozioni della Winter Promo di GameStop sono pensate sia per gli acquirenti fisici che per quelli da remoto. In negozio è possibile comprare due giochi e il meno caro dei due vi costerà solo 5 euro. Inoltre anche diversi accessori selezionati sono scontati del 20%.

Online, invece, oltre alla possibilità di acquistare diversi accessori col 20% di sconto (questa è la lista completa), potrete approfittare del 20% di sconto su centinaia di giochi nuovi e usati. Qui potrete trovare la lista completa dei giochi, tra i quali annoveriamo Far Cry 6, Deathloop, Marvel's Guardians of the Galaxy, Resident Evil Village, Final Fantasy VII Remake Intergrade e molti altri.

Nel caso in cui siate interessati, a questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.