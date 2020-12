GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 18 dicembre 2020

Oggi è il 18 dicembre 2020 e sono disponibili le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStopZing. La catena di videogame ed elettronica propone quest'oggi tanti videogame in offerta a un prezzo vantaggioso che potrete facilmente acquistare tramite il sito internet di GameStop. A dominare, quest'oggi, sono i titoli sportivi di Eletronic Arts (EA).

A questo indirizzo potrete trovare tutte le promozioni di oggi del Calendario dell'Avvento di GameStopZing.

Per cominciare, i fan del calcio saranno felici di sapere che, grazie Calendario dell'Avvento di Gamestop, FIFA 21 è disponibile al prezzo di 34.98 euro in formato PlayStation 4 (con upgrade gratuito per PlayStation 5), Xbox One (con upgrade gratuito per Xbox Series X) e Nintendo Switch in versione Legacy Edition. Quest'ultima versione, lo ricordiamo, non propone le novità annuali ma è solo un aggiornamento del gioco dello scorso anno.

Oltre a FIFA 21, grazie al Calendario dell'Avvento di GameStop, potete anche trovare UFC 4, anch'esso disponibile al prezzo di 34.98 euro sia per la versione PlayStation 4 che per la versione Xbox One.

Rimanendo in tema sportivo, potete trovare anche Need for Speed Hot Pursuit Remasterd al prezzo speciale di 24.98 euro in formato PlayStation 4 e Xbox One.

EA offre inoltre Star Wars Squadrons per PlayStation 4 (con modalità VR inclusa) e per Xbox One in sconto a 24.98 euro.

Sul sito di GameStop, per il Calendario dell'Avvento, sono inoltre disponibili fino al 20/12 anche sconti sul Funko Pop! di The Mandalorian, il Monopoli di Stranger Things e molto altro. Potete trovare tutte le offerte a questo indirizzo.