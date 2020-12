The Callisto Protocol, il trailer esteso in versione red band è ancora più violento

The Callisto Protocol si mostra oggi con il trailer esteso, versione red band ancora più violenta e sanguinolenta del video presentato durante i Game Awards 2020.

Realizzato per essere il gioco più terrificante della next-gen, The Callisto Protocol trae senza dubbio insegnamento dalla straordinaria esperienza di Dead Space per catapultarci in un survival horror sci-fi di grandissimo impatto.

Il gioco, in uscita nel corso del 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, è diretto da Glen Schofield, uno degli autori di Dead Space, appunto, ed è ambientato su Giove, nell'anno 2320.

Il protagonista della storia si trova intrappolato nell'Iron Prison, una prigione di massima sicurezza in cui vengono rinchiusi esclusivamente i criminali più pericolosi, ma che al contempo nasconde una serie di inquietanti segreti.

Curiosamente, The Callisto Protocol sarà ambientato nello stesso universo di PUBG, solo diversi decenni nel futuro rispetto al celebre battle royale di PUBG Corp.

"La connessione tra The Callisto Protocol e PUBG non sarà molto profonda ma ci saranno piccoli rimandi qui e là e probabilmente faremo riferimento l'uno all'altro di tanto in tanto", ha dichiarato Schofield.