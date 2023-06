GeForce Now: Age of Empire IV e Dordogne disponibili, dettagli sull'arrivo del Game Pass

Age of Empire IV: Anniversary Edition e Dordogne sono disponibili da oggi su GeForce Now, quindi tutti gli abbonati al servizio di cloud gaming di NVIDIA possono giocare in streaming i due titoli.

Si tratta di una nuova tappa della collaborazione tra Microsoft e NVIDIA, che ha portato a un accordo per avere il Game Pass su GeForce Now nel prossimo futuro.

Gli utenti saranno presto in grado di trasmettere in streaming i titoli per PC del catalogo Game Pass con le impareggiabili prestazioni garantite da GeForce NOW," ci ricorda il comunicato stampa ufficiale, che aggiunge: "Il Microsoft Store diventa quindi l'ultima piattaforma digitale supportata da GeForce NOW, aggiungendosi a Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG.com e altri ancora." Quindi, chi ha acquistato giochi presenti su Microsoft Store o è abbonato al Game Pass potrà riprodurli in streaming, quando saranno aggiunti al catalogo di GeForce Now. Ovviamente si parla delle versioni PC.

Cosa servirà per giocarci? "I giocatori di Xbox e PC saranno in grado di eseguire lo streaming di questi titoli per PC su tutti i loro dispositivi, con la flessibilità di passare da PC poco performanti, Mac, smart TV, Chromebook, smartphone e altro ancora". In questo modo anche i giocatori non dotati di sistemi high-end potranno giocare ai titoli del Game Pass potendo contare su delle prestazioni altissime.