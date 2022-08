GeForce Now: in arrivo Rumbleverse e altri giochi, come ogni giovedì

Nvidia ha annunciato le novità della settimana per GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento, tra le quali spicca Rumbleverse, il brawler royale free-to-play di Iron Galaxy Studios e Epic Games Publishing. È disponibile a partire da oggi.

I membri di GeForce NOW potranno giocare subito senza attendere i tempi di download, soprattutto grazie ai nuovi pulsanti "GET" nell'app che collegheranno direttamente i membri ai negozi digitali per i giochi che desiderano, anche per i giochi free-to-play come Rumbleverse. GeForce NOW è anche l'unico modo per giocare a Rumbleverse su smartphone alla massima qualità paragonabile a quella del PC e per consentire agli utenti Mac di unirsi alla mischia.

Oltre a Rumbleverse, saranno aggiunti altri titoli, per un totale di sette. Tra questi Hunted, la nuova stagione di Apex Legends, che porta un nuovo Legend Vantage, una nuova mappa, un aumento del level cap e altro ancora.

Leggiamo l'elenco completo delle novità: