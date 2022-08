Kirby's Dream Buffet, data di uscita annunciata per la golosa esclusiva Nintendo Switch

Durante il corso del concerto ufficiale per festeggiare il 30° anniversario di Kirby, Nintendo ha annunciato la data di uscita di Kirby's Dream Buffet. Il lancio su Nintendo Switch è fissato per il 17 agosto in Giappone, ma supponiamo sarà la stessa anche per l'Europa. Aggiorneremo la notizia in caso contrario.

Kirby's Dream Buffet è un titolo multiplayer dove quattro giocatori si affrontano in livelli pieni di dolciumi. Vince il Kirby che a fine round risulta più cicciottello, ovvero quello che ha mangiato più leccornie.

Le dinamiche di gioco insomma sono piuttosto semplici e intuitive, come possiamo vedere nel trailer qui sotto, l'ideale per passare una serata spensierata con gli amici. Kirby's Dream Buffet sarà venduto in Giappone al prezzo di 1500 yen, che equivalgono a poco meno di 11 euro.

"Insegui la vittoria abbuffandoti di fragole nelle ghiottissime gare di Kirby's Dream Buffet per Nintendo Switch!", recita la descrizione ufficiale.

"Rotola in dolcissimi livelli mentre affronti un altro giocatore in locale o un'intera banda di famelici e colorati Kirby online. Divora le fragole per ingrandirti e diventare sempre più veloce quando rotoli in discesa. Il Kirby più in palla (e più pesante) avrà maggiori possibilità di aggiudicarsi la vittoria! Vuoi ribaltare le sorti della gara? Usa i cubi snack per sbloccare deliziose abilità cibo di copia."