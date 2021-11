GeForce Now: i nuovi titoli della settimana e del mese, mentre inizia il rollout del piano RTX 3080

Come ogni settimana, NVIDIA ci aggiorna con le uscite del momento e quelle del mese del servizio GeForce Now tra cui troviamo anche titoli inediti che per quanto riguarda novembre sono Bakery Simulator, Bright Memory: Infinite, Epic Chef, Farming Simulator 22 e The Last Stand: Aftermath.

Nel frattempo è iniziato il rollout negli Stati Uniti del nuovo piano NVIDIA GeForce Now RTX 3080 che per 99,99 euro ogni sei mesi permette di giocare ai titoli della propria libreria, a patto che siano ovviamente supportati dal servizio NVIDIA, con risoluzione fino a 1440p a 120 frame per secondo su computer e in 4K su Shield TV HDR. I preordini restano però aperti, fino a esaurimento della disponibilità, in vista dell'attivazione del servizio in Europa che inizierà nel mese di dicembre.

Tra i nuovi titoli del servizio GeForce Now c'è anche Recipe for Disaster, un gestionale a sfondo culinario appena uscito in versione early access

GeForce Now: titoli della settimana

Recipe For Disaster (new game launch on Steam)

Let's Build a Zoo (new game launch on Steam and Epic Games Store)

Age of Darkness: Final Stand (Steam)

Road Redemption (Steam)

GeForce Now: gli altri giochi di novembre