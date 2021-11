Nintendo Switch sopra le aspettative, la compagnia investe in sviluppo, parchi e negozi

Nintendo Switch si è rivelato un successo oltre le aspettative anche per la stessa Nintendo, che ha riferito anche un programma piuttosto preciso di crescita grazie agli introiti provenienti dalla console, che dovrebbe portare a nuovi investimenti in sviluppo di videogiochi ma anche parchi a tema e negozi.

"Come compagnia che porta sorrisi attraverso l'intrattenimento, l'obiettivo di Nintendo è sempre stato di creare prodotti originali di questo tipo. In un business con estreme fluttuazioni come quello dell'intrattenimento, la politica di base della nostra attività finanziaria è stata assicurare un flusso di denaro e asset liquidi che consentano la creazione di prodotti e servizi su base costante", ha affermato Nintendo attraverso il suo documento riepilogativo sull'anno fiscale.

"La politica di base non cambia, ma il business di Nintendo Switch ha superato le nostre aspettative, ponendoci in una posizione forte per quanto riguarda il potere economico in questi anni e presentando una buona opportunità per riconsiderare come utilizzare in maniera effettiva il nostro capitale in una varietà di modi strategici e significativi".

L'idea di Nintendo è dunque di continuare a investire nello sviluppo di videogiochi, ma anche differenziare il business, potenziando anche la costruzione di parchi a tema e negozi, in modo da differenziare le forme di intrattenimento e i rapporti con gli utenti attraverso nuovi canali.

Parlando proprio di denaro, l'idea di Nintendo è di investire fino a 150 miliardi di yen (circa 1,3 miliardi di dollari) nell'espansione del settore dei videogiochi: di questi fino a 100 miliardi di yen per espandere proprio lo sviluppo diretto di videogiochi, mentre altri 50 miliardi da investire in opportunità di business legate comunque al mercato videoludico.

Nintendo: il documento che mostra i nuovi investimenti programmati anche in settori alternativi

Su quest'ultimo fronte rientrano probabilmente le iniziative cinematografiche come il nuovo film di Mario e altre idee simili basate sempre sulle IP dei videogiochi.

Fino a 300 miliardi di yen, ovvero circa 2,5 miliardi di dollari, verranno invece investiti in iniziative per "mantenere ed espandere le relazioni con i consumatori", come vengono definite da Nintendo: tra queste troviamo la "costruzione di infrastrutture" e la continuazione di partnership in grado di espandere Nintendo in altri settori. Probabilmente qui troviamo la costruzione dei parchi tematici come il Super Nintendo World presso il parco Universal in Giappone, ma anche la creazione di negozi e probabilmente anche la costruzione della Nintendo Gallery, ovvero il museo ufficiale a Kyoto annunciato qualche mese fa.