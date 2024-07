Ora puoi avere un gemello digitale su Instagram e WhatsApp per interagire con gli altri, grazie all'IA

Meta, la società madre di Instagram, Facebook e WhatsApp, sta aprendo le porte dell'intelligenza artificiale a tutti gli utenti statunitensi, consentendo loro di creare versioni virtuali di se stessi o personaggi IA completamente nuovi. Lo strumento, chiamato AI Studio, è pensato per aiutare creatori e aziende a interagire con i propri follower in modo innovativo e coinvolgente.

Con AI Studio, gli utenti possono personalizzare il proprio alter ego IA in base ai contenuti di Instagram, ai temi da evitare e ai link da condividere. Questi personaggi virtuali possono interagire direttamente con gli utenti nelle chat e rispondere ai commenti, offrendo un nuovo livello di coinvolgimento e personalizzazione.

La descrizione di Meta alle funzioni dell'IA personale

Meta non si ferma qui: AI Studio permette anche di creare personaggi IA completamente nuovi, aprendo la strada a una vasta gamma di applicazioni, dal marketing all'intrattenimento. L'azienda si inserisce così in un mercato in rapida crescita, sfidando startup come Character.AI, Replika e Butterflies, che offrono già chatbot tematici con cui gli utenti possono interagire e persino innamorarsi.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare personaggi virtuali solleva inevitabilmente questioni etiche e di sicurezza. Meta ha dichiarato di essere consapevole dei potenziali rischi e di aver implementato misure per garantire la trasparenza e il controllo da parte degli utenti. I profili IA saranno chiaramente etichettati e i creatori dovranno specificare i temi che i loro personaggi non dovranno affrontare.

L'introduzione di AI Studio rappresenta un passo audace di Meta nel mondo dell'intelligenza artificiale, seppur non completamente originale. La possibilità di creare alter ego digitali e personaggi IA personalizzati apre nuove opportunità per l'interazione online, ma solleva anche importanti interrogativi sul futuro della comunicazione e dell'identità digitale.

Resta da vedere come gli utenti accoglieranno questa novità e come si evolverà il mercato dei personaggi IA. Ma una cosa è certa: l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui ci relazioniamo con la tecnologia e con gli altri, aprendo la strada a un futuro sempre più virtuale e interconnesso.

Voi che cosa ne pensate? Avete già provato a creare dei personaggi con l'IA? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.