Generation Zero è gratis su Steam per un periodo limitato

Generation Zero è un survival online in prima persona sviluppato da Systemic Reaction. Lo sviluppatore ha deciso di renderlo gratis fino al 4 maggio 2020 su Steam: perché non approfittarne per saggiarne le potenzialità?

La nostra recensione di Generation Zero non parla di un gioco entusiasmante, anzi. Tommaso Pugliese dice che: "Generation Zero vanta senza dubbio un'ambientazione affascinante, resa molto bene nei suoi panorami e nelle sue atmosfere dall'Apex Engine. Una mappa enorme, che però mostra il fianco a soluzioni eccessivamente generiche quando gli edifici cominciano a ripresentare lo stesso design, e soprattutto risulta tediosa da attraversare a piedi: gli spazi da coprire sono troppo ampi e dunque la noia arriva inevitabile, sia che si giochi da soli o in un gruppo di quattro persone. I combattimenti delle prime ore sono in verità banali, anche se prendere troppo alla leggera i robot quadrupedi può mettere nei guai."

Però, mai come in questo caso, a caval donato non si guarda in bocca. Anche se il cavallo sarà donato solo per qualche giorno. Comunque questa è un'ottima occasione per provare il gioco in prima persona e capire se quello che propone vi piace e se gli sviluppatori hanno sistemato nel frattempo i problemi che affliggevano il gioco.

Nel caso in cui siate interessati, a questo indirizzo potrete scaricare Generation Zero da Steam. Cosa ve ne pare?