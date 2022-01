Genshin Impact: il cosplay di Kamisato Ayaka di Zekia è pieno di grazia ed eleganza

Genshin Impact è uno dei giochi più apprezzati del momento anche grazie a un cast di personaggi variegato e carismatico, cosa che lo ha reso particolarmente gettonato anche tra i cosplayer. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Kamisato Ayaka di Zekia che ci porta a Inazuma con un'interpretazione davvero convincente.

Kamisato Ayaka discende dal clan Kamisato che guida la Yashiro Commission, uno dei tre gruppi che governa Inazuma. Viene descritta come una ragazza di buon cuore che tratta gli altri con gentilezza e cortesia. Tuttavia Ayaka è anche una combattente fenomenale che sfrutta la sua abilità con la spada e poteri legati al ghiaccio per sbarazzarsi degli avversari.

Il cosplay di Zekia è senza dubbio ben fatto e rappresenta perfettamente la grazia e l'eleganza del personaggio. Anche il costume è di buona fattura e dimostra una particolare attenzione per i dettagli, tra cui spicca la replica della spada Mistsplitter Reforged. La location scelta per lo scatto poi è perfetta dato che ricorda tantissimo Inazuma, che, per chi non lo sapesse, si ispira al Giappone.

Che ne pensate del cosplay di Kamisato Ayaka da Genshin Impact firmato da Zekia?