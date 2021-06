Ghosts ‘n Goblins Resurrection disponibile su PC, PS4 e Xbox One

Ghosts 'n Goblins Resurrection è disponibile da oggi per PC, Xbox One e PS4, dopo essere stato per qualche mese un'esclusiva Nintendo Switch. Si tratta del nuovo capitolo della serie Makaimura, nata nella metà degli anni '80 in sala giochi.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Ghosts 'n Goblins Resurrection è un reboot moderno della leggendaria serie Ghosts 'n Goblins, ed è caratterizzato da una splendida grafica simile a un libro di fiabe e un gameplay platform ricco d'azione. I giocatori guidano il coraggioso cavaliere Arthur mentre si fa strada attraverso stravaganti scenari horror simili a parchi a tema nella sua missione per salvare la principessa dall'infido Signore dei Demoni.

Nuovi cavalieri, non temete! Ghosts 'n Goblins Resurrection offre diverse funzionalità e modalità per aiutare i giocatori nel loro viaggio attraverso questo mondo fantasy demoniaco. I giocatori iniziano selezionando una delle tre difficoltà: Scudiero, Cavaliere e Leggenda. È inoltre disponibile una speciale modalità Pagina, che consente agli apprendisti di rigenerarsi sul posto con vite illimitate. Ghosts 'n Goblins Resurrection presenta anche il mistico Umbral Tree, che consente ad Arthur di apprendere e potenziare una varietà di incantesimi e abilità magiche. Con varie armi, magie e abilità disponibili, spetta a ogni giocatore determinare il proprio stile di gioco unico mentre si fa strada nel Reame dei Demoni.

I cavalieri avventurosi possono anche giocare insieme nella modalità co-op locale per due giocatori. Il secondo giocatore può aiutare Arthur impersonando uno dei tre personaggi di supporto: Barry, che crea barriere utili per la protezione; Kerry, che trasporta Arthur attraverso il pericolo; e Archie, che crea ponti da poter attraversare. Il giocatore di supporto può passare da un personaggio all'altro per aiutare Arthur a sconfiggere i nemici spettrali e superare gli ostacoli inaspettati.

Per altre informazioni, leggete la nostra recensione di Ghosts 'n Goblins Resurrection, relativa alla versione Nintendo Switch. Per saperne di più sulla serie, leggete il nostro speciale dedicato.