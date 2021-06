Marvel ha rimandato due film della Fase 4 dell'MCU, uno ritarda di un intero anno

Disney e Marvel hanno deciso di rimandare due film della fase 4 dell'MCU, uno dei quali ritarderà di un intero anno. Precisamente, parliamo dei film attesi per il 7 ottobre 2022 - ora previsto per il 6 ottobre 2023 - e il film atteso per il 3 novembre 2023 - ora fissato per il 10 novembre 2023 -.

Attualmente, però, non sappiamo a quale film facciano riferimento queste date. Sappiamo solo che i due lungometraggi Marvel della Fase 4 sono stati rimandati. Disney ha solo condiviso il cambiamento di data e nulla più. Dovremo probabilmente attendere più di un anno prima di scoprire in modo ufficiale di quali film si tratta.

Secondo i rumor, il film di ottobre è quello di Blade, in quanto sarebbe un perfetto candidato per il mese di ottobre, ovvero il mese di Halloween. Ovviamente si tratta solo di una speculazione: come già detto, Marvel e Disney non hanno indicato alcuna informazione in merito. Sappiamo che la produzione del film era attesa per quest'anno, ma il tutto è stato rimandato mentre la compagnia cerca un regista.

Vi ricordiamo la lista dei film Marvel della Fase 4 in arrivo nel 2022 e nel 2023:



25 marzo 2022: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

6 maggio 2022: Thor: Love and Thunder

8 luglio 2022: Black Panther: Wakanda Forever

11 novembre 2022: The Marvels

17 febbraio 2023: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

5 maggio 2023: Guardians of the Galaxy Vol. 3

28 luglio 2023: Film senza nome

6 ottobre 2023: Film senza nome

10 novembre 2023: Film senza nome

Se invece attendete Eternals, vi interesserà sapere cosa piace di più del film Marvel alla regista Chloé Zhao.