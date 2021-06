Halo Infinite, E3 2021: il multiplayer sarà al centro della presentazione per Grubb

Halo Infinite è uno dei giochi che saranno mostrati all'E3 2021 da Microsoft. Cosa sarà mostrato precisamente? Secondo il noto Jeff Grubb, 343 Industries si concentrerà principalmente sul multiplayer. Inoltre, pare che l'obbiettivo sia impressionare soprattutto i fan più hardcore della saga.

Jeff Grubb ha rilasciato queste informazioni durante il suo Game Mess Show. Ha anche spiegato che Halo Infinite al lancio proporrà modalità amate dai giocatori come Cattura la Bandiera. Ci sono anche nuove modalità, ma saranno aggiunte solo più avanti.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di rumor e non di informazioni ufficiali. Grubb, in passato, si è rivelato una fonte affidabile, ma in alcune situazioni ha condiviso informazioni non precise al 100%. Per ora, possiamo solo prendere atto di quanto segnalato dall'insider e attendere la conferenza di Microsoft dell'E3 2021, che mostrerà molto altro, non solo Halo Infinite.

