PlayStation Plus e PlayStation Now in offerta, sconti su entrambi gli abbonamenti

I Days of Play stanno entrando nel vivo e tra le varie offerte sono arrivati degli sconti anche per gli abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now, che possono essere sottoscritti a un prezzo ridotto. I negozi che aderiscono all'iniziativa sono diversi, come Amazon, Mediaworld ed Euronics, quindi non vi resta che andare su quello che preferite e acquistare un abbonamento.

Non correte troppo però e vediamo prima quali sono i tagli dei due servizi effettivamente in offerta:

PlayStation Plus Abbonamento 12 Mesi - 44,99€ invece di 59,99€ (-25%)

- 44,99€ invece di 59,99€ (-25%) PlayStation Now - Abbonamento 12 Mesi - 44,99€ invece di 59,99€ (-25%)

- 44,99€ invece di 59,99€ (-25%) PlayStation Now - Abbonamento 3 Mesi - 19,99€ invece di 24,99€ (-20%)

Come potete vedere, per quanto riguarda PS Now il taglio da dodici mesi ha uno sconto più alto di quello da tre.

PlayStation Plus Abbonamento 12 Mesi | Codice download per PSN - Account italiano € 59,99 € 44,99

PlayStation Now - Abbonamento 3 Mesi | Codice download per PS4 - Account italiano € 24,99 € 19,99

PlayStation Now - Abbonamento 12 Mesi | Codice download per PS4 - Account italiano € 59,99 € 44,99

Una precisazione importante: i codici che si ottengono pagando il prezzo scontato vanno attivati sui vostri account PlayStation prima della scadenza dei Days of Play, ossia il 9 giugno. Regolatevi anche in base a quanti mesi di abbonamento avete ancora a disposizione, così da decidere se sfruttare l'offerta o se risparmiare in attesa di quella successiva.