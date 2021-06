The Ascent: DLSS di Nvidia e Ray Tracing su PC

Su PC, The Ascent supporterà DLSS di Nvidia e ray tracing per riflessi e ombre. Il gioco di ruolo d'azione pubblicato da Curve Digital sembra sempre più impressionante, pur essendo una produzione media. Gli sviluppatori sembrano possedere una grande consapevolezza dei loro mezzi, cosa che si spera li abbia portati a non strafare.

Comunque sia Nvidia ha annunciato che la versione PC di The Ascent supporterà nativamente le schede GeForce RTX. Per dimostrarlo ha pubblicato anche un nuovo trailer di gioco, che mostra alcuni scenari giocati sulla serie 30. Che dire? Sembra essere davvero notevole dal punto di vista tecnico. Comunque sia è presto per dare dei giudizi definitivi, ma guardate voi stessi il filmato per rendervi conto di cosa stiamo parlando:

Per il resto vi ricordiamo che The Ascent è in sviluppo per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Uscirà il 29 giugno 2021. Se volete più informazioni, potete leggere la nostra anteprima di The Ascent.