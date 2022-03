Ghostwire: Tokyo, un trailer con i riconoscimenti della stampa italiana

Ghostwire: Tokyo è stato accolto in maniera generalmente positiva dalla stampa italiana, come dimostra il trailer con i riconoscimenti delle testate nostrane, appena pubblicato da Sony.

Disponibile da oggi su PS5 e PC, Ghostwire: Tokyo ci porta a visitare una Shibuya oscura e inquietante, invasa dagli spiriti malvagi: nei panni di un ragazzo miracolosamente sopravvissuto alla morte e dotato di poteri speciali, dovremo affrontare queste insidie e liberare la città.

Nella nostra recensione di Ghostwire: Tokyo abbiamo parlato dei pregi ma anche dei limiti dell'ultimo titolo sviluppato da Tango Gameworks, che non riesce a esprimere appieno tutto il proprio potenziale.

Tali criticità non fermeranno tuttavia i tanti appassionati di folklore giapponese, che non vedevano l'ora di potersi immergere in questa avventura sovrannaturale e utilizzare devastanti magie per combattere i fantasmi fra le strade di Tokyo.