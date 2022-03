Tiny Tina's Wonderlands, trailer di lancio: spettacolare e irriverente come il gioco

Tiny Tina's Wonderlands è disponibile da oggi su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, come conferma lo spettacolare e irriverente trailer di lancio pubblicato da Gearbox Software, che ben introduce le atmosfere del gioco.

Accolto con voti molto positivi, Tiny Tina's Wonderlands parte dall'espansione stand alone Assalto alla Rocca del Drago per consegnarci un'avventura inedita, in cui ritroveremo la piccola Tina insieme ad altri personaggi.

"Parti per un epico viaggio pieno di fantasia, meraviglia e armi ad alta potenza", recita la sinossi del video. "Proiettili, magie e spadoni si scontrano sullo sfondo di un caotico mondo fantasy creato dalla mente di Tiny Tina."

"Lancia il tuo eroe multiclassse e depreda, spara, taglia e fatti strada fra mostri stravaganti e dungeon pieni di tesori in una missione per fermare il malvagio Signore dei Draghi. Tutti sono i benvenuti, dunque unisciti alla festa e indossa gli stivali delle grandi occasioni!"

Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands.