Le Gift Card di Instant Gaming per PS Store di PS4 e PS5 sono in sconto, in contemporanea alle offerte di Sony

Tramite il PlayStation Store di PS4 e PS5 sono disponibili nuove offerte con alte percentuali di sconto, ma se volete acquistare qualche gioco e fare scorta per il prossimo periodo, fermatevi! Invece di pagare direttamente con la vostra carta, potete usare il credito ricaricabile tramite Gift Card di Instant Gaming , sfruttando gli sconti su di esso. Ad esempio, potete pagare 54,99€ e ottenere 60€ di credito, aggiungendo così un secondo livello di risparmio ai vostri acquisti. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo che vedete qui sopra e che troverete su Instant Gaming è già quello definitivo, visto che non sì applica l'IVA su questa transazione. Ci sono altri tagli di carte ricaricabili su Instant Gaming: quella da 60€ però è la migliore in termini di risparmio percentuale . Chiaramente il risparmio sulla singola carta di ricarica è minimo, ma richiede pochi istanti e - se fatto regolarmente - permette infine di risparmiare una valida cifra.

Come funzionano le tessere di ricarica del PlayStation Store di Instant Gaming

Il primo passaggio è ovviamente acquistare la tessera o le tessere di Instant Gaming che vi interessano. Una volta eseguito l'acquisto dovrete attendere pochi attimi per ricevere un codice alfanumerico (uno per ogni tessera acquistata). Tale codice va inserito tramite la funzione Riscatta codice del PlayStation Store, dopo aver fatto l'accesso con il vostro account. Notate però che il codice in offerta è specificatamente per un account italiano: se per qualche motivo avete un account estero, non funzionerà.

Una tessera di ricarica del PS Store

Una volta eseguita la procedura vedrete che sul vostro portafogli del PS Store sarà presente il credito ricaricato e potrete usarlo per acquistare qualsiasi prodotto digitale del negozio (giochi, DLC, abbonamento, valute...). In caso ciò che volete acquistare costi più del credito disponibile nel portafogli, la differenza sarà presa dalla vostra carta collegata all'account.