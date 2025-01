Xbox Cloud Gaming ha raggiunto un nuovo traguardo, rivela Microsoft

Xbox Cloud Gaming ha totalizzato 140 milioni di ore di gioco nel corso dell'ultimo trimestre: lo ha rivelato Satya Nadella, CEO di Microsoft, durante un incontro con gli investitori. Si tratta di un risultato importante per il servizio streaming della casa di Redmond, naturalmente.

È infatti proprio Xbox Cloud Gaming a rappresentare lo strumento su cui l'azienda si sta focalizzando per portare il suo ecosistema sul maggior numero di schermi possibile, come confermato anche dalla recente campagna promozionale "This is an Xbox".

Per accedere al servizio, che si trova ancora in beta, bisogna possedere una sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate; tuttavia i vantaggi sono chiari ed evidenti, specie per chi può contare su di una connessione a internet veloce.

Certo, i risultati annunciati da Nadella appaiono ancora più impressionanti laddove si consideri che sono stati ottenuti nonostante un calo del 7% nei ricavi della divisione Xbox.