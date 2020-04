Gigabyte annuncia una nuova scheda video della serie Eagle

Il produttore hardware Gigabyte Technology ha annunciato il lancio di una nuova scheda video della serie Eagle, la GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G, un prodotto di fascia economica pensato per dare ottime prestazioni a un prezzo ragionevole.

La scheda grafica della serie EAGLE non solo offre ai giocatori un'estetica differente, ma anche la scelta migliore in termini di prestazioni e raffreddamento per questa fascia di prezzo. La superficie di GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G è di un blu-grigio opaco di alta qualità, e il logo EAGLE blu fluorescente è presente lungo il pannello trasparente anteriore e il pannello posteriore, esprimendo un'immagine elegante e di qualità. Oltre al suo aspetto elegante, GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G utilizza GPU overcloccate certificate GIGABYTE, abbinate all'ultima memoria GDDR6 ad alta velocità, che può migliorare le prestazioni di elaborazione e diventare la scelta migliore per GeForce GTX 1650.

Il sistema di raffreddamento WINDFORCE 2X di GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G è dotato di 2 ventole da 90 mm a rotazione alternata, dissipatore in rame composito a contatto diretto e ventole attive 3D, che lavorano insieme per fornire un'efficace dissipazione del calore. GIGABYTE "Alternate Spinning" è l'unica soluzione in grado di risolvere le turbolenze del flusso d'aria delle ventole adiacenti. GIGABYTE fa girare le ventole adiacenti nella direzione opposta, in modo che la direzione del flusso d'aria tra le due ventole sia la stessa, riducendo la turbolenza e migliorando la pressione del flusso d'aria. Inoltre, l'uso di componenti Ultra-Durable certificati GIGABYTE e processi completamente automatizzati migliorano la qualità di questa scheda grafica.