PS5 e Xbox Series X, presentazioni diffuse e la strana primavera/estate del 2020

Il 2020 è già un anno memorabile, sebbene per adesso lo sia soprattutto dal punto di vista negativo, tuttavia si prospettano anche novità molto interessanti che potrebbero portare a una svolta, almeno in ambiti ben più faceti, verso questa strana primavera/estate videoludica che ci apprestiamo a vivere. Gli eventi principali saranno le presentazioni di PS5 e Xbox Series X, che il caso ha voluto piazzare proprio in mezzo a una pandemia globale che ci costringe tutti a casa, modificando completamente il normale assetto dell'industria videoludica nonché quello delle nostre abitudini più tradizionali. Abbiamo già discusso a più riprese sul mondo post-cancellazione dell'E3 2020, perché di fatto potrebbe trattarsi anche di uno spartiacque storico, nel caso in cui si dovesse propendere per una cancellazione o una modifica sostanziale di questo evento anche per i prossimi anni, ma se anche questa modifica dovesse consolidarsi in futuro c'è comunque qualcosa di peculiare che caratterizza questo 2020.

Le ultime voci sulle presentazioni delle nuove console puntano tutte su maggio 2020, con quella di Microsoft su Xbox Series X che potrebbe avere luogo all'inizio del mese, visto che alcuni parlano del 5 maggio 2020, per la precisione. Già queste rappresentano facilmente gli eventi maggiori del periodo, ma non sono gli unici. Come riferito da diversi insider, tra i quali l'affidabile ZhugeX, la cancellazione dell'E3 2020 e della Gamescom 2020 ha costretto le varie compagnie a spostare i propri annunci nel periodo compreso tra la primavera e l'estate, dunque alcuni potrebbero arrivare più tardi rispetto alle date che erano previste, ma altri potrebbero arrivare anche prima. Questa è in effetti la particolarità del 2020: non c'è nulla di programmato da tempo, visto che la cancellazione degli eventi è stata decisa per cause di forza maggiore a qualche mese dal periodo in cui si sarebbero dovuti tenere, dunque i prossimi mesi potrebbero portare sorprese imprevedibili, in qualsiasi momento.





È lecito aspettarsi la presentazione di un buon numero di giochi in occasione delle conferenze (in streaming) di presentazione di PS5 e Xbox Series X, anche perché sia Sony che Microsoft hanno deciso di parlare in maniera abbastanza diffusa di caratteristiche hardware ed elementi tecnici in precedenza, in modo da riservare (si suppone) gli eventi successivi ai giochi, come riferito anche da Phil Spencer nei giorni scorsi. Tuttavia, le novità non si esauriranno in questi due eventi maggiori: di fatto, tutti i publisher e sviluppatori dell'industria videoludica avevano probabilmente programmato di portare le proprie novità all'E3 o alla Gamescom, dunque tutti questi annunci e materiali dovranno essere diffusi su internet in qualche modo all'interno dei prossimi mesi. Nessuno, verosimilmente fino a gennaio di quest'anno almeno, avrebbe potuto prevedere una cancellazione totale dei due massimi eventi dell'industria, dunque i preparativi saranno stati già avviati da tempo e ora ci saranno publisher e team di sviluppo con materiali pronti da presentare in qualche forma.

A pensarci, non possiamo che aspettarci una bella massa di novità in arrivo tra maggio e settembre, considerando la quantità di novità che dovrebbero essere rimaste in programma da parte di tutte le compagnie e il fatto che non ci sia più una singola settimana destinata a raccogliere la maggior parte di queste informazioni concentrate in pochi giorni fa pensare che queste due stagioni possano essere ricche come non mai di novità videoludiche. Il tutto diventa ancora più marcato se si pensa che ai normali annunci che accompagnano i due eventi estivi quest'anno si aggiungono anche le presentazioni di PS5 e Xbox Series X, con tutto quello che consegue solitamente al lancio di nuove console sul mercato. Insomma, è vero che proprio in questi giorni stiamo attraversando un periodo di notevole calma piatta sul fronte delle novità, ma quello che si prospetta già a partire dal mese prossimo è veramente emozionante, dunque non resta che attendere ancora un po' e vedere, anche perché a questo punto è difficile anche fare previsioni precise su quando potrebbero arrivare le notizie.