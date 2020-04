Monopoly Plus giocabile gratuitamente per una settimana su Uplay

Ubisoft ha annunciato che a partire da oggi Monopoly Plus sarà giocabile gratuitamente su PC, tramite Uplay, il suo client. L'offerta durerà una settimana e si concluderà il 27 aprile 2020 alle ore 20:00.

La possibilità di giocare gratuitamente a Monopoly Plus fa parte dell'iniziativa che Ubisoft ha lanciato questo mese per offrire un supporto alle persone costrette a casa dalla quarantena. L'iniziativa include molte altre offerte, prove e sconti per dare a tutti nuove opportunità per divertirsi in famiglia e socializzare con gli amici pur mantenendo il distacco sociale nella sicurezza delle proprie case. Tutte le offerte saranno disponibili alla pagina http://free.ubisoft.com.

Se vi interessa, questa è la pagina ufficiale dove registrarsi per giocare gratuitamente a Monopoly Plus.

Con Monopoly Plus, i giocatori potranno divertirsi con la versione videoludica del celebre gioco da tavolo su tre tabelloni 3D diversi e animati. Man mano che faranno progressi e investiranno in nuovi e affascinanti quartieri dotati di personalità uniche, le città si evolveranno e cresceranno di conseguenza. All'inizio di ogni partita, potranno scegliere una delle sei regole della casa ufficiali e selezionate dai fan di Monopoly Plus in tutto il mondo, o puntare a partite più brevi scegliendo un nuovo obiettivo tra cinque traguardi speciali.