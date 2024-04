Gigabyte segue ASUS e MSI: arriva il supporto ufficiale per i processori AMD Ryzen 9000 basati su Zen 5

Arriva il supporto ai processori AMD Ryzen 9000

L'aggiornamento BIOS di Gigabyte

Il comunicato di Gigabyte arriva a qualche giorno di distanza dagli aggiornamenti di ASUS e MSI e porta in dote gradite novità per i possessori di una scheda madre AM5 dell'azienda di Taiwan. Con l'aggiornamento del BIOS AGESA 1.1.7.0 beta anche le schede Gigabyte potranno supportare i più recenti processori AMD Ryzen della serie 7000 e 8000 e soprattutto i Ryzen 9000, che vengono citati espressamente per la prima volta.

Di seguito il comunicato ufficiale: "GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha rilasciato l'ultimo bios AGESA 1.1.7.0 beta per il supporto al lancio dei processori AMD Ryzen serie 9000 sulle schede madri GIGABYTE AM5 X670, B650, A620 e per gli attuali processori Ryzen serie 7000 e 8000. Il BIOS AGESA 1.1.7.0 beta è ora disponibile sul sito ufficiale di GIGABYTE e il lancio della versione definitiva avverrà a metà maggio. Gli utenti possono facilmente aggiornare il BIOS utilizzando la tecnologia GIGABYTE @BIOS, Q-Flash o Q-Flash Plus. Per ulteriori aggiornamenti, si prega di prestare attenzione al sito ufficiale di GIGABYTE".