Giocatore disabile mostra come si gioca a Sifu usando il piede sinistro al posto della mano

Un giocatore disabile ha pubblicato su Reddit, con il nickname u/Powerful-Pie4238, un breve video in cui mostra come gioca a Sifu utilizzando il piede sinistro al posto della mano sinistra. Di base utilizza il piede per muovere la levetta analogica e la mano destra per premere i pulsanti.

Da notare che riesce a giocare davvero bene, segno che è molto allenato nella pratica. Del resto fa sempre piacere vedere qualcuno ingegnarsi per riuscire a giocare, nonostante una difficoltà oggettivamente così grande, soprattutto un gioco difficile come Sifu che ha impegnato i giocatori di tutto il mondo.

Da anni alcune compagnie videoludiche, in particolare Microsoft con il suo controller speciale dedicato proprio ai giocatori disabili, cercano di rendere i videogiochi più inclusivi per tutti. In questo caso è disabile ha fatto da sé, dimostrando una tenacia davvero notevole.