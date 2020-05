Giochi gratis: Assassin's Creed 2, Rayman Legends e Child of Light in regalo da Ubisoft

Assassin's Creed 2, Rayman Legends e Child of Light sono disponibili gratis in versione PC sullo store ufficiale Ubisoft: la casa francese ha rilanciato l'iniziativa di alcuni giorni fa, estendendola fino al 5 maggio.

Assassin's Creed II non ha bisogno di presentazioni: parliamo dell'episodio più apprezzato della serie, ambientato in Italia durante il Rinascimento, che ci vedrà vestire i panni del maestro Assassino Ezio Auditore, determinato a vendicarsi nei confronti dei Templari.

Scarica Assassin's Creed 2 gratis con Uplay.

Rayman Legends è invece la coloratissima avventura a base platform diretta da Michel Ancel: al comando di Rayman e i suoi amici ci troveremo a esplorare spettacolari ambientazioni fantasy, alle prese con coinvolgenti inseguimenti e situazioni fuori di testa.

Scarica Rayman Legends gratis con Uplay.

Child of Light, infine, è uno splendido RPG ambientato in un mondo magico, minacciato dalla perfida Regina Nera che ha rubato Sole, Luna e Stelle per far piombare il regno nell'oscurità. La giovane principessa Aurora porterà però il suo aiuto!

Scarica Child of Light gratis con Uplay.