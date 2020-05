Halo 3, prime immagini dalla Master Chief Collection per PC

Halo 3 per PC si mostra con le prime immagini, provenienti dalla Master Chief Collection e pubblicate in questo caso dall'Halo Waypoint blog.

Parliamo di screenshot catturati da una build non definitiva del gioco, il che significa che le cose potrebbero cambiare da qui al lancio, ma le sensazioni sono certamente positive e confermano l'ottimo lavoro svolto finora per la versione Windows di Halo: The Master Chief Collection.

Ci vorrà tuttavia ancora un po' di tempo perché il terzo capitolo faccia il proprio ingresso nella raccolta: al momento Microsoft sta testando Halo 2 con una beta, dopodiché si passerà al lancio.

Possiamo tuttavia aspettarci a breve un annuncio per l'inizio del testing riservato a Halo 3 e ODST, e successivamente a Halo 4, in piena continuità con quanto fatto fin qui.

La versione PC di Halo: The Master Chief Collection include al momento unicamente due episodi della serie, vale a dire Halo: Reach e Halo: Combat Evolved.