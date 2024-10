I giochi gratis dell'Epic Games Store del 31 ottobre sono disponibili, ecco i link per il download

Potrete riscattarli entro una settimana, ovvero da oggi fino alle 16:59 di giovedì 7 novembre . Una volta fatto, verranno aggiunti alla vostra libreria e saranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati.

Come ogni giovedì pomeriggio, Epic Games Store ha messo a disposizione dei nuovi giochi gratis per tutti gli utenti. I regali del 31 ottobre sono perfetti per festeggiare Halloween all'insegna del divertimento, nello specifico sono Ghostwire: Tokyo e Witch It .

Scopriamo i nuovi giochi gratis dell'Epic Games Store

Partiamo da Ghostwire: Tokyo, che probabilmente per molti di voi non ha bisogno di grandi presentazioni. Parliamo di un action adventure in prima persona che mescola elementi horror realizzato da Tango Gameworks che ci catapulta in una Tokyo invasa da forze soprannaturali ispirate agli yokai del folklore giapponese. Il gioco segue le vicende del protagonista Akito, che viene posseduto da uno spirito chiamato KK, che gli conferisce abilità speciali in grado di combattere le entità malvagi e svelare il mistero dietro la sparizione della popolazione della città. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Ghostwire: Tokyo. Potrete scaricarlo su Epic Games Store a questo indirizzo.

Una sequenza di combattimento di Ghostwire: Tokyo

Cambiando completamente genere, Witch It è un gioco multiplayer con meccaniche da nascondino ambientato in un mondo magico. I giocatori vengono suddivisi in due squadre, i cacciatori e le streghe. I primi dovranno dare la caccia alle streghe, che dal canto loro devono nascondersi usando la loro abilità di trasformarsi in vari oggetti dell'ambiente. Potrete scaricare Witch It dall'Epic Games Store a questo indirizzo.

Che ne pensate dei regali dell'Epic Games Store di questa settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.