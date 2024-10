Microsoft prevede un calo dei ricavi di Xbox nel trimestre in corso, nonostante Call of Duty: Black Ops 6

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Microsoft ha rivelato che si aspetta un calo dei ricavi per la divisione Gaming durante il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025 (1 ottobre - 31 dicembre), nonostante gli ottimi numeri che sta registrando Call of Duty: Black Ops 6 e l'impatto positivo che sta avendo su Game Pass, che ha visto il più grande aumento di numero di abbonati per il lancio di un gioco.

Le parole di Amy Hood

"Per quanto riguarda la divisione Gaming, prevediamo un calo dei ricavi a una sola cifra alta a causa dell'hardware", ha detto Amy Hood". "Prevediamo che la crescita dei ricavi dei contenuti e dei servizi Xbox sarà relativamente piatta".

Xbox Series X e Series S

Un altro motivo è dovuto dal fatto che parte dei ricavi di Call of Duty: Black Ops 6 verrà riconosciuto nel tempo e non immediatamente, a causa del fatto che parte degli utenti lo giocherà approfittando del proprio abbonamento a PC e Xbox Game Pass.

"Siamo entusiasti del lancio di Call of Duty della scorsa settimana, dove abbiamo registrato il maggior numero di abbonamenti al Game Pass mai visti in un giorno di lancio", ha aggiunto Amy Hood.

"Ci sono due aspetti che sono diversi rispetto al lancio di Call of Duty di un anno fa, in cui i ricavi venivano riconosciuti principalmente nel trimestre di acquisto. In primo luogo, il gioco è disponibile su Game Pass, quindi per i giocatori che giocano attraverso Game Pass, i ricavi dell'abbonamento vengono riconosciuti nel tempo. In secondo luogo, il gioco richiede una connessione online per essere giocato, quindi anche per i giocatori che acquistano il gioco standalone, il riconoscimento dei ricavi avverrà nel tempo.

Al contrario, i numeri della divisione gaming di Microsoft sono stati molto positivi nel primo trimestre dell'anno fiscale, grazie soprattutto ai contenuti di Activision Blizzard.