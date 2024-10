MacBook Air M2 e M3 offrono ora 16 GB di RAM a parità di prezzo

In concomitanza con l'annuncio dei nuovi Mac M4, Apple ha riservato alcune novità per i MacBook Air M2 e M3.

Come ampiamente annunciato da diversi giorni, questa settimana è stata indubbiamente ricca di annunci per Apple, con la presentazione ufficiale dei nuovi iMac, Mac mini e MacBook Pro con il nuovo chip proprietario M4, in grado di garantire elevate prestazioni e il pieno supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria che vedrà la luce sul mercato italiano a partire da aprile 2025. Questi modelli non sono però stati gli unici protagonisti degli annunci: Apple ha infatti annunciato un significativo miglioramento che riguarderebbe nello specifico i MacBook Air con chip proprietari M2 e M3: scopriamo insieme le novità nel dettaglio.

MacBook Air M2 e M3: nuovo standard per la RAM A partire da adesso, MacBook Air con chip M2 e M3 presenteranno una memoria unificata di base pari a 16 GB, dicendo così definitivamente addio ai vecchi modelli con memoria unificata da 8 GB, ormai considerati di gran lunga obsoleti dalla maggior parte degli utenti. Questo porterebbe dunque a unificare i 16 GB di RAM come standard per tutti i modelli più recenti. Tutto ciò sarebbe riconducibile anche all'imminente arrivo di Apple Intelligence, che necessiterà di maggior potenza di calcolo per il suo funzionamento. MacBook Air M2 e M3 Ricordiamo che Apple fece una scelta simile anni fa, rendendo gli 8 GB di RAM uno standard per i modelli di MacBook a partire dal 2016, e interrompendo di fatto la produzione dei MacBook da 4 GB di RAM nel corso dei mesi immediatamente seguenti.