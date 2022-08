Giochi gratis per PC: Stasis è in regalo su GOG!

Se siete alla ricerca di un ottimo gioco gratis per PC e Mac, non fatevi scappare il regalo attualmente in corso su GOG, visto che si tratta di Stasis, un'ottima avventura grafica dai toni fantascientifici e horror.

Potete riscattare Stasis gratuitamente a questo indirizzo su GOG.com, basta avere un account gratuito per lo store in questione e aggiungerlo alla propria libreria, dove rimarrà disponibile anche dopo la conclusione dell'offerta.

All'interno dei tantissimi sconti che sono disponibili attualmente su GOG, in questi giorni ripartono anche i "giveaway" caratteristici, ovvero giochi gratis che vengono regalati dallo store ma che devono essere "colti" in tempo, visto che durano solo alcuni giorni.

In questo caso, per Stasis avete ancora altri due giorni di tempo per effettuare il download, dunque datevi da fare.

Stasis è un'interessante avventura grafica punta e clicca caratterizzata da una particolare ambientazione fantascientifica, che vira decisamente sull'horror esistenziale ma anche con elementi di "gore" più tipici del terrore videoludico. In un certo senso, richiama Sanitarium e System Shock ma con una storia piuttosto originale e molto interessante.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Stasis pubblicata nel 2015, mentre siamo ancora in attesa di avere informazioni sul seguito ufficiale del gioco, ovvero Stasis 2: Bone Totem che è atteso ancora entro la fine del 2022 ma di cui non c'è ancora una data d'uscita.