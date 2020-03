Giochi gratis su Steam: Tomb Raider e altri titoli per PC disponibili per il download libero

Square Enix e Iceberg Interactive hanno organizzato un'ottima iniziativa con offerte di giochi gratis su Steam, che può anche aiutare in questo periodo difficile dato dalle limitazioni di spostamento a causa del coronavirus, dando qualche stimolo in più a rimanere a casa.

I giochi in questione sono Tomb Raider, Lara Croft and the Temple of Osiris e Headsnatcher. Il primo è il capitolo del 2013, primo della nuova trilogia del reboot da parte di Crystal Dynamics, che si è conclusa di recente con Shadow of the Tomb Raider. Il secondo è l'interessante spin-off in stile puzzle game con inquadratura in isometrico mentre il terzo è una sorta di party game con multiplayer online o in locale per un massimo di 4 giocatori contemporaneamente.

Vediamo dunque i link con cui effettuare i download: