I giochi in uscita questa settimana, dal 13 al 19 marzo, disponibili per il preordine Amazon

Inizia una nuova settimana e questo significa che nuovi giochi sono in arrivo su computer, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Dal 13 al 19 marzo vi sono vari giochi di alto livello in arrivo e, per ancora pochi giorni, è possibile fare il preordine a prezzo minimo garantito.

Ricordiamo che i preordini a prezzo minimo garantito permettono di ottenere il prezzo più basso apparso sulla piattaforma tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione, senza dover eseguire altre azioni.

I giochi in uscita questa settimana disponibili per il preorder fisico su Amazon Italia sono vari. Iniziamo con The Legend of Heroes. Trails to Azure, un gioco di ruolo a turni vecchio stile per PlayStation 4 e Nintendo Switch. L'uscita è fissata per il 14 marzo. Per molti potrebbe però essere più interessante Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, esclusiva Nintendo Switch che ci permette di scoprire una nuova storia nel passato della saga, con un nuovo stile grafico e di gameplay. Sarà disponibile dal 17 marzo. Se invece preferite qualcosa di più diretto e d'azione, vi ricordiamo che è in uscita WWE 2K23, sia per PS4 e PS5 che per Xbox One e Xbox Series X|S, in versione Deluxe e Standard. La Deluxe sarà disponibile dal 14 marzo, mentre la Standard sarà disponibile dal 17 marzo. Diteci, avete intenzione di lanciarvi su qualche nuovo gioco questa settimana oppure avete ancora un lungo backlog da smaltire sulle vostre piattaforma da gioco?