Resident Evil 4 Remake: la lista dei trofei è apparsa in rete

Mancano ancora alcuni giorni al lancio di Resident Evil 4 Remake, ma considerando che stanno già circolando le prime copie inevitabilmente è già apparsa in rete la lista dei Trofei e degli Obiettivi che sarà possibile ottenere in questo rifacimento.

Come riporta InsiderGaming l'elenco è stato condiviso da uno streamer che è già nei giorni scorsi ha mostrato su Twitch prima e tramite alcune clip su TikTok dopo varie porzioni del gioco. Se siete interessati potrete leggerla su Reddit a questo indirizzo, ma chiaramente potreste incappare in alcuni spoiler se non avete giocato al Resident Evil 4 originale. Inoltre potrebbe trattarsi di una lista parziale, in quanto apparentemente manca il trofeo specifico di un boss delle fasi avanzate di Resident Evil 4.

In ogni caso i Trofei al momento noti ci danno un'idea delle sfide che i giocatori dovranno superare se hanno intenzione di "platinare" o "millare" Resident Evil 4 Remake. Tra gli obiettivi ce ne sono alcuni molto semplici e che probabilmente sbloccherete senza nemmeno rendervene conto, come ad esempio quello che richiede di respingere un attacco con il coltello, una delle meccaniche alla base del rinnovato gameplay di questo rifacimento.

Altri invece hanno requisiti più particolari, come ad esempio sconfiggere tre nemici con una sola granata stordente. Non manca ovviamente un trofeo che richiede di ottenere tutte le armi e di trovare tutti i tesori sparsi per le ambientazioni, nonché di completare tutte le richieste del mercante, una delle novità del remake di Resident Evil 4.

Gli obiettivi più impegnativi saranno senza dubbio quelli che richiedono di completare il gioco alla difficoltà Hardcore o di arrivare ai titoli di coda senza mai curarsi oppure utilizzando solo coltelli e pistole. C'è poi anche un trofeo che richiede di completare Resident Evil 4 Remake in meno di 8 ore, che tra l'altro dovrebbe darci un'idea, seppur indicativa, della durata del gioco.

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile dal 24 marzo per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC. Le prime recensioni andranno online tra pochi giorni, come svelato da Metacritic.