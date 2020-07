Giochi Nintendo Switch: Fairy Tail e Samurai Shodown Neogeo Collection (settimana 27 luglio 2020)

Comincia la settimana del 27 luglio 2020, e naturalmente noi siamo qui (puntuali come un orologio) per ricordarvi tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch dei prossimi sette giorni. Curiosi di sapere cosa vi aspetta sulla console ibrida targata Nintendo? Siete nel posto giusto.

Tanto per cominciare, nei prossimi sette giorni approderà su Nintendo Switch Samurai Shodown Neogeo Collection, precisamente domani martedì 28 luglio 2020. Solo in digital delivery su Nintendo eShop, Samurai Shodown Neogeo Collection conterrà: Samurai Shodown (1993), Samurai Shodown II (1994), Samurai Shodown III (1995), Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge (1996), Samurai Shodown V (2003), Samurai Shodown V Special (2004), Samurai Shodown V Perfect (mai rilasciato).

Il 30 luglio 2020, invece, verrà pubblicato su Nintendo Switch il ben più noto Fairy Tail. "Fairy Tail è un RPG di stampo nipponico incentrato sulla celebre e omonima serie di manga e anime, sviluppato da Gust e pubblicato da Koei Tecmo". Sulle nostre pagine potete trovare già il provato del titolo.

Ecco qui di seguito i (pochi) giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 27 luglio 2020, ordinati per data di lancio e in un pratico elenco: acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un commento.