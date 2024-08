Giochi per PS4 e PS5 a meno di 5 euro su PlayStation Store? Ecco i nostri suggerimenti

Ci sono giochi per PS4 e PS5 a meno di 5 euro su PlayStation Store ? Sì, grazie alle attuali offerte è possibile portarsi a casa diversi titoli rimanendo in questo range di prezzo, e abbiamo stilato una piccola lista per voi.

I nostri suggerimenti

Si parte con Mortal Kombat 11, penultimo capitolo della celebre serie targata NetherRealm Studios, che è attualmente disponibile nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium, ma può anche essere acquistato per soli 4,99€ anziché 49,99€.

Una delle spettacolari sequenze di The King of Fighters XIV

Restando in tema di picchiaduro a incontri, rientra fra le promozioni anche The King of Fighters XIV, sempre un penultimo capitolo ma in questo caso della serie SNK, che utilizza uno stile decisamente meno sanguinolento rispetto a Mortal Kombat per avvicinarsi alle atmosfere degli anime: 4,99€ anziché 19,99€ ed è tutto vostro.

Sempre combattimenti ma con un approccio cartoonesco? Nickelodeon All-Star Brawl può essere il titolo che fa per voi: si tratta di un divertente brawler in stile Super Smash Bros. che vanta un roster composto dai più celebri personaggi delle serie animate di Nickelodeon, e che potete acquistare per 4,99€ anziché 49,99€.

Se invece preferite esperienze sparatutto, fra le offerte ne abbiamo trovate alcune particolarmente interessanti; ad esempio Metro Exodus, ultimo episodio della serie post-apocalittica firmata 4A Games e ispirata ai romanzi di Dmitrij Gluchovskij, che viene via a 4,49€ anziché 29,99€.

Oppure Zombie Army 4: Dead War, che ci proietta in un dopoguerra alternativo in cui eserciti di zombie hanno conquistato quasi tutto il mondo e l'unica speranza per ciò che resta dell'umanità è nelle mani dell'abile cecchino Karl Fairburne, incaricato di colpire le orde demoniache lì dove fa più male: 4,99€ anziché 49,99€ e passa la paura.