I DLC di Monster Hunter Wilds non avranno oggetti pay-to-win ma solo cosmetici, promette Capcom

Monster Hunter Wilds non avrà DLC pay-to-win . A confermarlo è stata Capcom stessa in un'intervista concessa allo YouTuber Rurikhan dal produttore della serie Ryozo Tsujimoto. Il gioco si manterrà quindi lontano da qualsiasi DLC pay-to-win o da acquisti opzionali che potrebbero influenzare significativamente l'esperienza .

Le armature a strati

I DLC di Monster Hunter sono storicamente "solo estetici", quindi senza aggiunte che vadano ad alterare gli equilibri di gioco. Monster Hunter Wilds non farà diversamente, come ha svelato Tsujimoto, "Sì, stiamo mantenendo la stessa direzione che abbiamo sempre avuto". Quindi aspettiamoci costumi e acconciature, ma niente che alteri i valori del personaggio o che vi semplifichi la vita.

Detto questo, alcuni dei commentatori hanno espresso amarezza per il probabile ritorno delle armature a strati che saranno lanciate come DLC a pagamento, svelato da Tsujimoto. Secondo loro potrebbero potenzialmente rovinare il divertimento, come accaduto ad alcuni con i titoli passati, ma va detto che si tratta comunque di DLC cosmetici quindi, nel caso, la questione è molto differente dall'aggiunta di oggetti pay-to-win e riguarda più che altro il disagio di alcuni di non poter avere tutti i contenuti di gioco nel prezzo base.

Se volete sapere di più riguardo a Monster Hunter Wilds, vi lasciamo al nostro provato della Gamescom. Vi ricordiamo anche che Monster Hunter Wilds sarà disponibile durante il corso del 2025 per PC, PS5 e Xbox Series X e S.