I giochi più venduti nel Regno Unito negli ultimi giorni premiano i grandi nomi e alcune novità

Abbiamo ora accesso alla classifica di vendita dei videogiochi dell'ultima settimana per il Regno Unito - uno dei mercati più grandi d'Europa - e possiamo vedere quali sono i videogiochi più acquistati in formato fisico.

La classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito

Prima di tutto, ricordiamo che la precedente settimana in Top 3 abbiamo trovato, in ordine, Assassin's Creed Shadows, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition e Astro Bot.

La Top 40 dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito:

Assassin's Creed Shadows Atomfall Astro Bot EA Sports FC 25 Split Fiction The First Berserker: Khazan Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Call of Duty: Black Ops 6 Hello Kitty Island Adventure WWE 2K25 Super Mario Party Jamboree Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Hogwarts Legacy Monster Hunter Wilds It Takes Two Topspin 2K25 Nintendo Switch Sports Animal Crossing: New Horizons Super Mario Bros. Wonder Grand Theft Auto V EA Sports UFC 5 F1 24 MySims Cozy Bundle The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition Red Dead Redemption Donkey Kong Country Returns HD Sonic Superstars Armored Core VI: Fires of Rubicon Super Mario Odyssey Disney Epic Mickey: Rebrushed Just Dance 2025 Edition Sonic X Shadow Generations Marvel's Spider-Man 2 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Star Wars Jedi: Survivor Pokémon Violet Sniper Elite: Resistance Star Wars Outlaws Need For Speed: Hot Pursuit - Remastered

Tra le novità della settimana troviamo Atomfall, The First Berserker: Khazan ed Hello Kitty Island Adventure (in versione fisica, in digitale è disponibile già da tempo). Tutti sono arrivati in Top 10.