Gli incubi di Still Wakes the Deep riaffiorano nel trailer di lancio dal PC Gaming Show 2024

The Chinese Room sta ormai per lanciare il suo Still Wakes the Deep e ha scelto il PC Gaming Show 2024 per mostrare il trailer di lancio dell'avventura horror in questione, che si dimostra più inquietante che mai in questo video.

Il team è conosciuto per le sue avventure narrative molto incentrate sull'esplorazione e le esperienze meditative come Everybody's Gone to the Rapture e Dear Esther, ma ha avuto modo anche di concentrarsi sull'horror con Amnesia: A Machine for Pigs, dunque arriva a questa nuova sfida con un notevole bagaglio alle spalle.

In questo caso, l'inquietudine risulta particolarmente profonda grazie anche all'ambientazione che ci porta su una sperduta piattaforma petrolifera dove sembra sia emerso un orrore metafisico.