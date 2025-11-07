Gli influencer dovranno iscriversi a un albo professionale: l'Agcom stabilisce nuove regole e sanzioni

L'albo è un registro ufficiale a cui dovranno registrarsi in maniera obbligatoria quegli influencer che vengono considerati "rilevanti" in base ai parametri stabiliti dall'Agcom, pena possibili multe fino a 250.000€ che possono salire addirittura a 600.000€ nel caso in cui si rilevino contenuti dannosi rivolti ai minori.

Si tratta di un altro passo verso una maggiore regolamentazione di un mondo relativamente nuovo e in costante evoluzione, in particolare qui relativo ai creatori di contenuti digitali, cercando di inquadrarlo all'interno di un sistema che finora ha riguardato figure professionali più tradizionali.

Con la delibera n. 197/2025 l' Agcom dà il via a un importante cambiamento nel mondo delle professioni su internet con l'apertura di un albo professionale degli influencer , a cui questi dovranno iscriversi in base a nuove regole stabilite dall'ente, insieme a obblighi specifici e sanzioni al riguardo.

Come si stabilisce la "rilevanza" di un influencer e i suoi obblighi

La costituzione di un registro, o di un albo professionale ufficiale per gli influencer rientra in un'evoluzione naturale di questo tipo di lavoro: il principio base è quello della trasparenza e l'applicazione di questa soluzione dovrebbe portare elementi positivi sia per lo Stato che per i soggetti in questione.

Influencer all'opera

Considerando che il mercato in questo ambito ha toccato i 370 milioni di euro nel 2024, è naturale che si vada verso una sua maggiore regolamentazione, per evitare un impiego distorto di mezzi di comunicazione di massa e degli introiti legati a questi.

I parametri principali da tenere in considerazione sono due, che stabiliscono l'obbligatorietà di iscrizione all'albo:

Almeno 500.000 follower su una o più piattaforme social (YouTube, TikTok, Instagram, Twitch o altri)

Almeno 1 milione di visualizzazioni medie mensili sui propri canali

Se almeno una di queste due condizioni viene raggiunta, scatta l'obbligo di iscrizione all'albo, poiché il soggetto è considerato "rilevante" secondo i parametri dell'Agcom. In tal caso, è possibile iscriversi online compilando questo form.

Gli obblighi per gli influencer registrati riguardano soprattutto il blocco della pubblicità occulta e un maggiore controllo sui prodotti promossi, la necessità di garantire la veridicità delle informazioni che diffondono sui propri canali e il divieto di contenuti che possano danneggiare i minori, incitare all'odio, alla violenza o alla discriminazione.