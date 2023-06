Gloomhaven arriva su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, data d'uscita e trailer

Nel corso del Nintendo Direct di ieri è stato annunciato anche l'arrivo di Gloomhaven su console, con data d'uscita fissata per il 18 settembre 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, presentato con un nuovo trailer.

Sviluppato da Flaming Fowl Studios e Saber Interactive, il gioco sarà dunque disponibile a settembre con alcune edizioni speciali.

Nella fattispecie la Mercenaries Edition da 39,99 euro include il gioco base e i DLC Solo Scenarios: Mercenary Challenges, mentre la Gold Edition da 49,99 euro include l'edizione precedente e il DLC "Jaws of the Lion", entrambe in sconto con i preorder.

Il gioco era uscito in precedenza su PC nel 2021 e potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Gloomhaven riferita a tale edizione. Si tratta di un gioco di ruolo tattico ambientato in un mondo dark fantasy e incentrato sull'omonimo gioco da tavolo.

All'interno troviamo 95 scenari e missioni varie, incentrate soprattutto sull'esplorazione di dungeon e sul combattimento inteso in senso tattico, con la necessità di studiare la formazione e i membri della squadra da impiegare al meglio durante lo scontro.