Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: la cartuccia Switch obbliga comunque a un grosso download

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 in versione fisica per Nintendo Switch chiederà in ogni caso di eseguire un download di una parte dei dati. L'informazione arriva dal sito ufficiale di Konami.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 in versione Nintendo Switch pesa 24,1 GB per quanto riguarda i contenuti videoludici, più 31 GB di contenuti aggiuntivi, 30 dei quali sono legati a contenuti video. La cartuccia del gioco, però, includerà unicamente 2.4 GB e richiederà di scaricare il resto.

Ancora più precisamente, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 si divide in questo modo:

Metal Gear & Metal Gear 2: Solid Snake : 1.4GB

Metal Gear Solid - Master Collection Version: 3.4 GB

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty - Master Collection Version : 8.0GB

Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Master Collection Version : 12.2GB

Solo una minima parte di questi contenuti sono già presenti sulla cartuccia di Nintendo Switch. Si tratta di un pacchetto alquanto corposo considerando anche i video bonus. Le cartucce di Switch di norma arrivano fino a 64 GB, quindi tecnicamente esiste una versione abbastanza grande per l'intera collection, ma chiaramente i costi sarebbero molto più alti e probabilmente Konami ha preferito optare per cartucce meno costose e richiedere all'utente di fare il download del resto dei contenuti.

Diteci, cosa ne pensate di questa scelta? Per voi è un problema? Vi segnaliamo anche che la Master Collection su PC non supporterà tastiera e mouse.